Automobilka Hyundai v Nošovicích po odstávce obnovila výrobu

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku po třítýdenní odstávce zapříčiněné pandemií nového typu koronaviru jako první velký podnik v Česku obnovila výrobu. ČTK to řekl její mluvčí Pavel Barvík. Zpočátku se v továrně i kvůli hladkému náběhu výroby bude místo obvyklých tří pracovat jen na dvě směny. "Začínáme pozvolna, to znamená ranní a odpolední směnou. To nám umožňuje větší flexibilitu, co se týká logistiky a veškerých procesů. V případě, že by někdo chyběl, můžeme doplnit zaměstnance z nočních směn," řekl Barvík. Zaměstnanci, na které v daném týdnu vyjde noční směna, zůstanou doma a dostanou náhradu mzdy ve výši 70 procent průměrného výdělku.

V souvislosti s aktuální situací firma přijala opatření pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Několikrát denně se bude desinfikovat areál závodu, k desinfekci se bude využívat i čas noční směny. "Omezujeme setkávání zaměstnanců. Jako příklad mohu uvést speciální režim v kantýnách, kde lidé budou chodit postupně a zároveň budou mít takové miniboxy, ve kterých budou odděleni od ostatních," řekl mluvčí. Samotný proces rozjezdu výroby podle něj pro podnik není výjimečný, protože ho každý rok dělá standardně dvakrát - po letní celozávodní dovolené a po Vánocích. Výroba v Nošovicích byla přerušena v sobotu 21. března. Na samotnou automobilku je navázáno několik desítek dodavatelů po celé Evropě a další z Jižní Koreje, nyní tyto firmy taktéž obnovují výrobu.