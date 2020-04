Automobilka Hyundai obnovila výrobu, TPCA prodloužila odstávku

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku po třítýdenní odstávce zapříčiněné pandemií nového typu koronaviru jako první velký podnik v Česku obnovila výrobu. ČTK to řekl její mluvčí Pavel Barvík. Zpočátku se v továrně i kvůli hladkému náběhu výroby bude místo obvyklých tří pracovat jen na dvě směny. "Začínáme pozvolna, to znamená ranní a odpolední směnou. To nám umožňuje větší flexibilitu, co se týká logistiky a veškerých procesů. V případě, že by někdo chyběl, můžeme doplnit zaměstnance z nočních směn," řekl Barvík. Zaměstnanci, na které v daném týdnu vyjde noční směna, zůstanou doma a dostanou náhradu mzdy ve výši 70 procent průměrného výdělku. V souvislosti s aktuální situací firma přijala opatření pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Několikrát denně se bude desinfikovat areál závodu, k desinfekci se bude využívat i čas noční směny.

Naopak automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) prodloužila odstávku výroby kvůli pandemii koronaviru. Výrobní linky by se měly v Kolíně rozjet v pondělí 4. května, řekl ČTK mluvčí TPCA Tomáš Paroubek. Původně byl návrat zaměstnanců plánován na pátek 17. dubna. Výroba v kolínské automobilce se zastavila 18. března před půlnocí. S odstávkou kvůli koronaviru se spojila také plánovaná technologická odstávka. Zaměstnanci automobilky budou po dobu odstávky výroby kompenzováni kombinací 85 procent platu a přesunutím směn na dobu po odstávce. V TPCA pracuje v současnosti zhruba 2500 lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v České republice a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku.