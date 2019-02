Autobusoví dopravci vypověděli hradeckému kraji k 31.3. smlouvy

Osm z jedenácti autobusových dopravců vypovědělo Královéhradeckému kraji k 31. březnu smlouvy na zajištění dotované autobusové dopravy v kraji. Představuje to 97 procent dopravy, kterou si kraj objednává. Dopravci vypovězení smluv zdůvodnili vyššími náklady, především na mzdy. ČTK to řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS). Pokud se kraj s dopravci nedohodne na nových smlouvách, hrozí od 1. dubna zastavení drtivé většiny dotované linkové dopravy v kraji. Kraj nyní s dopravci jedná o uzavření nových smluv od 1. dubna tak, aby autobusová doprava v kraji plynule pokračovala. Situaci, že by autobusy 1. dubna nevyjely, si Červíček nedokáže představit. Nové smlouvy by platily do doby, než je nahradí smlouvy vzešlé z nyní běžícího osmimiliardového tendru na zajištění dotované autobusové dopravy od roku 2020 na deset let.