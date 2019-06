Auditoři EK jsou nekompetentní, řekl Babiš. Zprávu chce řešit s Junckerem

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce na červnovém summitu Evropské unie mluvit o auditu k čerpání dotací v Česku s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Podle Babiše se auditoři chovali skandálně a jsou nekompetentní. Premiér to řekl před odletem do britského Portsmouthu na oslavy 75. výročí spojeneckého vylodění v Normandii. Zároveň popřel, co v úterý uvedl ve Sněmovně, že by audit Evropské komise chtěl v Británii řešit s ostatními evropskými premiéry. Babiš taky zopakoval, že návrh auditní zprávy ohledně jeho střetu zájmů je pochybný a že se kvůli němu a jeho bývalé skupině Agrofert žádné evropské dotace vracet nebudou. Babiš trvá na tom, že ve střetu zájmů není. Ocenil úterní výzvu Sněmovny, aby ministerstva financí a místního rozvoje ve věci návrhu auditní zprávy důsledně hájila české zájmy. Zopakoval, že stanovisko českého státu vypracují úředníci.

Babiš komentoval i úterní demonstraci, kdy lidé na zaplněném Václavském náměstí požadovali jeho demisi i rezignaci ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešové. Podle premiéra lidé protestují na základě lží. Omluvil se ale za svůj úterní komentář, že lidé využili hezké počasí a přišli si jen na Václavské náměstí poslechnout koncerty. Babiš ale také zopakoval, že k rezignaci nevidí důvod. Podle organizátorů demonstrovalo na Václavském náměstí na 120 tisíc lidí, což by znamenalo, že to byl největší protest od Sametové revoluce.

Návrh auditní zprávy uvádí, že Babiš má na Agrofert dál vliv a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu okolo 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.