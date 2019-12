Auditní zprávu EK o možném střetu zájmů Babiše projedná sněmovna ve čtvrtek

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) nechce zveřejnit audit Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), podle ní je obsah dokumentu důvěrný. S dokumentem se podle ní seznámili pouze úředníci ministerstva, kteří se vyjádří, zda Česko souhlasí nebo nesouhlasí se závěry auditu. Znění auditu je konečné, Česko ale má podle Dostálové dva měsíce na to, aby se vyjádřilo k doporučením obsaženým v auditu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u EK. Dostálová řekla, že sama obsah dokumentu nezná a že je důvěrný. Nechce ho proto zveřejňovat ani poskytnout poslancům nebo členům vlády. Podle opozičních poslanců by kabinet audit zveřejnit měl, vzhledem k hrozícímu vracení milionů korun z poskytnutých dotací to považují za veřejný zájem. Piráti, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL prosadili, že se o auditu bude ve čtvrtek dopoledne debatovat na plénu Sněmovny. Pro návrh hlasovaly i koaliční ČSSD a hnutí ANO. Auditní zprávu má k dispozici i pražský magistrát. Úřad nyní podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s právníky zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že by dokument zveřejnili.

Kvůli vyplácení dotací Agrofertu státními úřady podali Piráti trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle nich extistuje podezření na porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby nebo spáchání dotačního podvodu. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Deník N: ČR má vrátit z dotací pro Agrofert 451 milionů korun

Česko má podle auditu Evropské komise vrátit 451 milionů korun z unijních dotací přidělených Agrofertu. Závěr auditu citoval v úterý Deník N. Komise argumentuje tím, že český předseda vlády je stále konečným vlastníkem společnosti Agrofert, přestože ji vložil do svěřenských fondů. Podle komise Babiš fondy ovládá a má nadále přímý zájem na úspěchu firmy. Komise v závěrečné zprávě konstatuje, že všechny dotace po 9. únoru 2017, kdy se stala účinnou novela českého zákona o střetu zájmů, byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně. Babiš opakovaně uvádí, že se ve střetu zájmů necítí. Od chvíle, kdy Agrofert vložil do svěřenských fondů, ho označuje za svou bývalou firmu. Tvrdil také, že Česko žádné peníze za poskytnuté dotace nebude muset vracet.