Astronomické jaro přineslo ochlazení i sníh

V Česku došlo k citelnému ochlazení. Příští týden je třeba počítat s nočními mrazy. Noční teploty začnou od neděle klesat zhruba k minus šesti stupňům. Přes den rtuť teploměru vystoupí jen zhruba čtyři stupně nad nulu. Ve druhé polovině týdne se mírně oteplí, bude kolem deseti stupňů. Celkově bude období od 23. března do 19. dubna teplotně průměrné až podprůměrné, uvedli meteorologové v dlouhodobém výhledu počasí. Množství srážek nevybočí z průměrných hodnot typických pro toto období roku. Relativně nejteplejší by měl být poslední týden období, tedy od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly v průměru pohybovat kolem 13 stupňů. Ve vyšších polohách nasněžilo. I přes dobré podmínky je lyžování na českých horách v současnosti nemožné. Kvůli nákaze koronaviru jsou od minulého víkendu uzavřené všechny lyžařské areály v zemi. Neupravují se ani běžecké tratě a uzavřena je na horách i většina velkých parkovišť..