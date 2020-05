Asociace: Uvolňování služeb je chaotické, hotely diskriminovány

Uvolňování služeb je chaotické a rozpačité, podpora státu pro podnikatele v ubytovacích a stravovacích službách nedostatečná. Ubytovací zařízení jsou diskriminována, měla by se otevřít už od 11. května, i za předpokladu limitované kapacity. V tiskové zprávě to uvedla Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). Stanovení podmínek pro provoz restauračních zahrádek, které budou moci fungovat s obsluhou a hosté budou smět používat vnitřní zázemí, AHR vítá. Nelogické je podle ní ale to, že od 11. května se budou moci konat akce do 100 účastníků, včetně kin, divadel, cirkusů a svateb, s otevřením ubytovacích zařízení včetně jejich restaurací a kaváren vláda ale počítá až od 25. května. AHR proto požaduje, aby ubytovací služby mohly zahájit provoz od 11. května. V první fázi může být limitovaný počet obsazených pokojů, od 25. května by pak mohly fungovat už neomezeně, uvedla.