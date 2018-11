Asociace: Útraty Čechů v e-shopech na černý pátek byly rekordní

Útraty Čechů v minulém týdnu během slevových akcí na tzv. černý pátek dosáhly rekordní 4,2 miliardy korun. V meziročním srovnání je to zhruba o 19 procent více. Číslo je zároveň více než dvojnásobné proti běžnému týdnu v roce. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci. "Současně lze odhadnout, že během samotného pátku atakovaly nárůsty obratů e-shopů až 300 procent oproti běžným útratám," uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. Black Friday je považován za začátek hlavní sezony předvánočních nákupů. Do ČR dorazil před lety z USA.