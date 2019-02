Asociace: Tomanova slova o mase poškozují český trh restaurací

Slova ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) o luxusních restauracích, které nabízejí polské maso místo argentinského, poškozují český trh restaurací. ČTK to řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Zákazníci se však podle něj řídí spíše chutí než slovy ministra. "My se domníváme, že je velmi nešťastné, možná i skandální, když se člen vlády vyjádří ve smyslu, že restaurace podvádějí tím, že zaměňují vůbec produkty - jakékoliv - natož zdravotně závadné," řekl Stárek. Navíc upozornil na to, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce pochybení nenašla.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu informoval poslance o tom, že některé pražské luxusní restaurace nabízejí polské maso, přičemž ho vydávají za argentinské. Podle ministerstva tyto informace dostal od dozorových orgánů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistila žádné pochybení ve vztahu k původu masa ani nenašla žádné maso neznámého původu, řekl mluvčí Pavel Kopřiva. Kontroly byly reakcí na podněty související s kauzou prodeje polského hovězího z mrtvých či nemocných zvířat. Do Česka bylo vyvezeno zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů.