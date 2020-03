Asociace hotelů a restaurací: Kvůli mimořádným opatřením může cestovní ruch přijít o 142 miliard

Současná vládní omezení můžou připravit cestovní ruch o 142 miliard korun. Dojde k tomu pokud potrvají do konce dubna a uzavření hranic do konce května. Vyplývá to z modelových studií Asociace hotelů a restaurací ČR. Podle ní bude taky ohroženo víc než 170 tisíc zaměstnanců. Stát by měl proto poskytnout živnostníkům i firmám úlevy na daních, příspěvky na mzdy daňové prázdniny pro rozjezd cestovního ruchu, úhrady mezd a odvodů na zaměstnance. "Nejde pouze o překonání období platnosti současných krizových opatření, ale i následné období, kdy budou podnikatelé začínat od nuly a mnohdy i se ztrátami," uvedl prezident AHR Václav Stárek. Vláda v pondělí prodloužila zavedená opatření do 1. dubna. Uzavřené tak zůstávají restaurace, hotely nebo maloobchody. Omezený je stále i volný pohyb osob.