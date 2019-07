Asociace festivalů kritizuje návrh snížení rozpočtu ministerstva kultury

Česká asociace festivalů (ČAF) kritizuje návrh snížit rozpočet ministerstva kultury na příští rok o téměř 424 milionů korun. Vláda tím podle sdružení porušuje své programové prohlášení, ve kterém se zavázala rozpočet naopak navýšit. Zástupci ČAF, které sdružuje 13 významných festivalů živého umění napříč uměleckými žánry, to uvedli v otevřeném dopise adresovaném vládě a Sněmovně. Návrh krácení rozpočtu ministerstva kultury před časem odmítla Českomoravská konfederace odborových svazů a Unie zaměstnavatelských svazů. Vláda v programovém prohlášení vedle navýšení rozpočtu ministerstva kultury slibovala i zjednodušení agendy, elektronické zpracování a vyhodnocování žádostí s co nejnižší administrativní zátěží pro žadatele nebo přípravu dlouhodobého programu investiční podpory, který by umožnil výstavbu kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb v Česku. Zástupci ČAF se v otevřeném dopise v této souvislosti ptají, jak chce vláda při snižování rozpočtu tyto body programového prohlášení dodržet.

Výdaje ministerstva kultury by podle návrhu státního rozpočtu měly po několika letech růstu v příštím roce klesnout. Zatím plánovaný rozpočet je o 424 milionů korun nižší než letošní a výdaje resortu by měly činit 14,36 miliardy proti letošním 14,78 miliardy korun.