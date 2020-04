Asociace: Banky dostaly 140.000 žádostí o odklad splátek úvěrů

Banky obdržely téměř 140.000 žádostí o odklad splátek úvěrů od klientů postižených opatřeními na zabránění šíření koronaviru. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace mezi členským bankami. Všechny dotázané banky, které představují dohromady drtivou většinu trhu, se řídí doporučením asociace z 12. března a odklady splátek poskytují. Z žádostí jsou podle asociace dvě třetiny již vyřízeny, tedy zadány do systému a žadatelé jsou o odložení informováni. Žádosti banky vyřizují během několika hodin až několika dní, zpravidla však nejdéle do týdne.

Většina žádostí o odklad se týká spotřebitelských úvěrů (60 procent), dalších 30 procent žádostí tvoří hypoteční úvěry, deset procent jsou potom úvěry pro podniky. Velké banky obdrží i tisíce žádostí denně, u menších to jsou stovky. Odklady jsou v tuto chvíli většinou o tři měsíce, některé banky ale nabízejí možnost úvěr odložit i o pět či šest měsíců. Všechny banky se připravují na zákon o moratoriu na splátky, kde si dlužník bude moci vybrat mezi třemi a šesti měsíci odkladu. "V úterý bude zákon projednáván Poslaneckou sněmovnou. Očekáváme, že zákon bude schválen a nabude účinnosti ve velmi krátké době. Předpokládáme, že většina dlužníků využije maximální lhůty a splátky si odloží o šest měsíců," upozornil poradce asociace Vladimír Staňura.