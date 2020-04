Asi 6000 lidí podepsalo petici za dobrovolný návrat dětí do škol

Odpůrci požadavku uzavření škol až do konce školního roku vyzývají v petici ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby umožnil dobrovolný návrat dětí do škol. Děti podle nich mají právo na kvalitní vzdělávání a setkávání s vrstevníky. Mnozí rodiče podle autorů petice nezvládají svým dětem s učením doma pomoct. Petici podepsalo dosud kolem 6000 lidí. K jiné petici za zavření škol do prázdnin se připojilo zhruba 91.000 lidí.

Podle autorů podpisové akce pro návrat do škol se v dětském kolektivu vyskytuje rozličné množství nemocí, kterými se děti od narození musí nakazit. Covid-19 tu podle nich může být i na podzim a školy zavřené napořád zůstat nemohou. Škola podle signatářů představuje i důležité místo pro budování vztahů mezi dětmi. Těm se podle nich stýská po kamarádech a obvyklých aktivitách. "Samotná izolace s rodiči navíc pro mnoho z nich představuje velkou stresovou zátěž, stejně tak pro rodiče," stojí v petici. Podle ní se někteří rodiče nyní nestíhají dětem plně věnovat, protože musí pracovat z domova. "Ve velkých městech jsou děti navíc celý den zavřené v bytech a pro mnoho rodin se tak aktuální situace stává neúnosnou," stojí v petici.