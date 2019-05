Arsenal při Čechově loučení vyzve ve finále EL Chelsea

Fotbalisté Arsenalu s loučícím se brankářem Petrem Čechem v dnešním finále Evropské ligy v Baku vyzvou londýnského rivala Chelsea. Pokud "Kanonýři" uspějí, posunou pražskou Spartu přímo do základní skupiny příštího ročníku soutěže. Pro Čecha bude zápas hodně pikantní, protože v Chelsea strávil jedenáct let a získal 15 trofejí včetně poháru pro vítěze Evropské ligy z roku 2013. Podle spekulací britských médií se navíc má po letním ukončení profesionální kariéry stát sportovním ředitelem "Blues".

"Byla by to výborná tečka za mojí kariérou: získat pohár s Arsenalem, dostat ho do Ligy mistrů a navíc zajistit Spartě přímé místo v Evropské lize. Tři mouchy jednou ranou. Pro Spartu a celý český fotbal by to bylo jedině dobře," řekl Čech. "Dostat se v posledním zápase do finále evropského poháru a hrát proti klubu, ve kterém jsem dlouho působil, vyhrál s ním všechny možné trofeje a lámal rekordy, to je trochu hříčka osudu," doplnil sedmatřicetiletý gólman.