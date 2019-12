Armáda začne v Prostějově budovat základnu pro drony

Prostějov se stane základnou pro bezpilotní letouny. Armáda tam od ledna začne budovat základnu dronů, které bude obsluhovat až 40 specialistů. Drony armáda využije při zkoumání území nepřítele nebo jako asistenci při záchranných akcích. Pomoci by měly halvně tam, kde nemůže zasáhnout vrtulník. Jsou navíc odolnější při horších povětrnostních podmínkách. Prapor v Prostějově by měl začít fungovat v říjnu a plně by měl být armádě k dispozici do pěti let.