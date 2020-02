Armáda začne nabírat aktivní záložníky ke 13 novým jednotkám

Armáda letos plánuje začít nabírat aktivní záložníky ke 13 novým jednotkám. Vzniknou například nové jednotky u leteckých základen, Vojenské policie či u velitelství kybernetických sil. Celkem chce mít armáda v blízké budoucnosti k dispozici 60 jednotek aktivní zálohy. ČTK to řekl poradce náčelníka generálního štábu Ludvík Cimburek. V aktivní záloze sloužilo na začátku února 3266 mužů a žen. Jedním z nich byl i Jozef Jakab, kterého tento týden náčelník generálního štábu Aleš Opata ocenil za patnáctiletou službu v aktivní záloze. Tam vstoupil poté, co skončil jako profesionální voják. Nyní musí v aktivních zálohách ze zákona skončit, protože mu již bylo 60 let.