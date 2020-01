Armáda vyčlenila 1000 vojáků pro síly velmi rychlé reakce NATO

Česká armáda od začátku roku zařazuje 1000 vojáků do Sil velmi rychlé reakce NATO. V případě krize musí být schopni reagovat do pěti dnů. V pohotovosti budou po celý rok. Společně s prapory z Polska, Španělska a Velké Británie tvoří mezinárodní brigádu o velikosti asi 5000 vojáků. Armáda to uvedla na svém webu. Síly velmi rychlé reakce aliance vytvořila po ruské anexi Krymu a dalších událostech na Ukrajině. "V současné době není v aliančních silách jednotka, která by byla akceschopnější," uvedla armáda.