Armáda vybrala dodavatele vrtulníků, k dispozici bude mít americké bojové a víceúčelové stroje

Česká armáda koupí americké bojové a víceúčelové vrtulníky Viper a Venom. Potvrdil to ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO při návštěvě vojenské základny u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Podle něj by smlouva měla být podepsaná do konce roku, stroje pak budou k dispozici v roce 2023. Podle Metnara bylo pořízení vrtulníků Viper a Venom vhodnější variantou, než kdyby armáda koupila jen víceúčelové vrtulníky Black Hawk. O konečném výběru rozhodovala komise složená ze zástupců ministerstva a armády.

Dvě nabídky od amerických firem dostalo ministerstvo obrany na konci června. Američané nabídli 12 vrtulníků Black Hawk za více než 13 miliard korun, nebo vrtulníky Venom a Viper za 14 a půl miliardy. V ceně nabídky je kromě vrtulníků také jejich vybavení zbraňovými systémy, munice, údržba a zaškolení a výcvik personálu. Česko o nákupu jedná přímo s vládou Spojených států.