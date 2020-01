Armáda se zapojí do centra NATO pro protivzdušnou obranu

Česká armáda se zapojí do tzv. centra excelence NATO pro protivzdušnou obranu. To vznikne v řeckém městě Chania. Cílem projektu je zlepšení schopností ozbrojených sil států NATO v protivzdušné obraně. Ministerstvo obrany si od účasti slibuje posílení znalostí v problematice i prohloubení vztahů s Řeckem a dalšími státy, které se do projektu zapojí. Účast odsouhlasila vláda, sdělil ČTK mluvčí ministerstva obrany Marek Vala.

Centra excelence zřizují členské státy Severoatlantické aliance. Každé z center se zabývá jednou oblastí a hledá odpovědi na expertní otázky. Například Česká republika takto zřizuje ve Vyškově centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení.