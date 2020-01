Armáda plánuje koupit nejméně jeden bojový dron schopný nést zbraně

Nejméně jeden průzkumný a bojový dron o váze několika stovek kilogramů, na který bude možné kromě optoelektronických a radiologických senzorů instalovat také zbraňové systémy, chce v letech 2022 až 2024 pořídit česká armáda. Novinářům to v Prostějově při slavnostním nástupu u příležitosti vzniku 533. praporu bezpilotních systémů řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata. Čeští vojáci zatím mají k dispozici několik menších průzkumných bezpilotních prostředků, z nichž největší váží zhruba 25 kilogramů. Používají je hlavně v Afghánistánu. "V roce 2022 začne akvizice operačního bezpilotního prostředku, který kromě senzorického vybavení bude mít i vybavení zbraňovým systémem," uvedl Opata. Kolik armáda plánuje takových dronů nakoupit, neřekl. "To zatím není předmětem veřejné diskuse. My ten projekt nyní připravujeme," podotkl pouze. Dron bude spadat do kategorie víceúčelových bezpilotních prostředků o váze do 1200 kilogramů. Vybaven bude také systémy pro elektronický boj.

Nový prapor zaměřený na bezpilotní systémy, který v lednu vznill v Prostějově, zahrne postupně různé velikosti dronů. Prapor by měl začít fungovat v říjnu a plně by měl být armádě k dispozici do pěti let. Bude mít až 300 příslušníků.