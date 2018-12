Armáda nevyužívá některé nemovitosti, jejich správa přitom ročně stojí přes 30 milionů

Ministerstvo obrany nedostatečně využívá některé armádní nemovitosti. Za jejich správu přitom jen za rok 2017 stát utratil 32 milionů korun. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval hospodaření s armádními budovami mezi lety 2015 až 2017. Podle kontrolorů jde o majetek, který ministerstvo přestalo využívat často už před rokem 2010 v souvislosti s dřívějším zavedením profesionální armády. Armáda si tak drží třeba zcela nevyužívané ubytovny. Některé nemovitosti navíc postupně chátrají.

Pokud by je ministerstvo obrany chtělo všechny opravit, stálo by to přes 13 miliard korun. V takzvané Bílé knize, která se zabývá budovami ministerstva, si obrana stanovila, že bude na opravy postupně využívat peníze z prodeje svých objektů. V Bílé knize si rezort dal za úkol také zefektivnění využívání svých ubytovacích zařízení.