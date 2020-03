Armáda kvůli koronaviru zkrátí přípravu nových vojáků

Armáda kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru zkrátí kurz základní přípravy, kterým musí projít všichni armádní nováčci. Místo dosavadního tříměsíčního kurzu bude jarní výcvik zkrácen na polovinu. Měl by být ale intenzivnější, uvedla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. V dubnu by do kurzu mělo nastoupit 500 nováčků. "Tyto vojáky potřebujeme a oni s námi počítají," vysvětlil přijatá opatření a nezrušení kurzu náčelník generálního štábu Aleš Opata. Výcvik začne od 1. dubna, podle Dvořákové kvůli nebezpečí šíření koronaviru se bude příprava konat za mimořádných hygienických opatření. Před nástupem bude všem nováčkům zkontrolován zdravotní stav. "Pět set lidí se rozdělí do skupin po dvaceti, ke každé skupině budou přiřazeni dva instruktoři, kteří se vymění po čtrnácti dnech a půjdou preventivně do karantény," uvedla Dvořáková.