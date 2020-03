Armáda dočasně stáhla české vojáky z Iráku

Česká armáda dočasně stáhla vojáky z Iráku. Zdůvodnila to výrazným omezením operačních úkolů, bezpečnostními hrozbami, epidemií koronaviru a plánovanou restrukturalizací mise. Stažení se týká 30 vojáků. ČTK to oznámila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Česká armáda měla v Iráku výcvikovou jednotku chemického vojska a příslušníky působící v mezinárodních štábech. V zemi byl také výcvikový tým Vojenské policie. Vojáky zpět do ČR přepravil armádní speciál A-319, přistál na vojenském letišti v pražských Kbelích.