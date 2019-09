Architekt Pleskot: Opuštění státní bytové politiky v 90. letech byla chyba

Opuštění nebo spíše nevytvoření státní bytové politiky v 90. letech byla velká chyba, která se těžko napravuje. V rozhovoru s ČTK to řekl architekt Josef Pleskot. Sídliště z doby před rokem 1989 podle něj většinou nebyla urbanisticky založena špatně, dala by se dobře rozvíjet a získat kvalitnější prostředí pro život. Jak dále uvedl, uvolněnou bytovou politiku v 90. letech využili developeři ke špatným projektům a vysloužili si tím velmi negativní reputaci. Dnes už se podle něj situace sice zlepšila, ale opravdu dobré bytové celky se stále stavějí spíše vzácně. "Sídliště se i přes značné obtíže daří transformovat na dobré prostředí pro život. Je to tím, že v nich často byla vysazena kvalitní zeleň a svobodné podnikání do nich vneslo poměrně bohatou vybavenost," řekl Pleskot. Podle něj bylo chybou, že stát v první polovině 90. let svěřil téměř veškerou bytovou politiku do rukou trhu.

Architekt Josef Pleskot v roce 2014 získal titul Architekt roku. Mezi jeho nejznámější projekty patří například revitalizace průmyslového areálu Vítkovických železáren, návrh centra Svět techniky v Ostravě nebo generální konzulát ČR v Mnichově.