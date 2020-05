Archeologové u Domašína na Rychnovsku objevili pravěké osídlení

Archeologové u Domašína na Rychnovsku objevili pozůstatky sídliště, které patří s největší pravděpodobností kultuře se šňůrovou keramikou. Pokud analýzy potvrdí sídliště této kultury datované k roku 2000 před naším letopočtem, půjde o objev, který nemá v ČR obdoby. Archeologové v ČR dosud sídliště uvedené kultury neprozkoumali, řekla ČTK archeoložka rychnovského muzea Martina Beková.

Součástí sídliště jsou studny hluboké několik metrů. Při vykopávkách archeologové přišli i na další stopy osídlení z různých etap zemědělského pravěku.

"Máme tu shluk pěti okrouhlých studen, jaký je typický pro kulturu se šňůrovou keramikou. Zatímco jinde v Evropě, například v Německu, se studny této kultury objevují, v ČR by to bylo vůbec poprvé. Kolem je velké množství kůlových jamek, předběžně to interpretujeme jako ohrady případně lehčí konstrukce příbytků," řekla ČTK Beková.