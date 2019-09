Archeologové objevili na Havlíčkobrodsku středověký les

Archeologové objevili u Koječína na Havlíčkobrodsku zbytky středověkého lesa, převážně jedlového, který byl v polovině 13. století pokácený kvůli těžbě stříbra. Podobný objev se podařilo ve střední Evropě odborně popsat zatím jen na několika málo místech. ČTK to řekl Petr Hrubý z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Mýcení lesa podnítil objev stříbronosných rud, horníci zde potřebovali zřídit jejich úpravnu. Podle dendrochronologických měření byly nalezené kmeny pokáceny mezi lety 1253 až 1258 a jsou na nich zřetelné známky po opálení, po sekerách i pilách. Podle Hrubého jsou pozůstatky středověké hornické činnosti v trvale zvodněné lokalitě dobře patrné, patří do nejstaršího období vlády Přemysla Otakara II. (1253-1278). Sondu po dokončení odběrů vzorků archeologové zakryjí, aby zde 760 let staré kmeny vydržely.