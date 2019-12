Archeologové: Hrad Kost je možná o téměř sto let starší

Hrad Kost na Jičínsku je pravděpodobně téměř o 100 let starší, než se uvádí. Archeologové při rekonstrukci hradu objevili zbytky věže, která by mohla pocházet ze 13. století. Z historických pramenů vyplývá, že hrad vystavěl Beneš mladší z Vartemberka, ale na základě tohoto objevu to byl nejspíš někdo jiný. Uvedl to server iRozhlas. "Můžeme říct, že hrad Kost se ve své historii posouvá o dalších 100 let. Tedy do 13. století. Je to pro nás úžasné překvapení," řekl rozhlasu kastelán Jan Macháček. Archeologové jsou ale v závěrech opatrnější. "Je dost pravděpodobné, že to posune stáří hradu až o sto let. Zatím to vyvozujeme ze souvislostí, přímé důkazy teprve budeme získávat," uvedl archeolog jičínského muzea Radek Novák. Na otázku, kdo hrad Kost skutečně postavil, bude možné odpovědět za několik měsíců.