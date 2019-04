Arabfest v Plzni se věnuje jídlu, hlavně na Blízkém východě

Zhruba 120 hostů, z toho více než polovina z arabských zemí, se představí na jubilejním 10. ročníku festivalu arabské kultury Arabfest v Plzni od 3. do 7. dubna. Pozvání letos přijali velvyslanci 14 z 21 zemí, kde je arabština úřední řečí. Letošním tématem je jídlo ve všech významech a souvislostech, především v kontextu Blízkého východu, řekla ČTK Tereza Svášková, ředitelka festivalu, který se přesune 8. až 11. dubna do Olomouce a od 11. do 14. dubna bude v Praze. Podle organizátorů jde o největší podobnou událost ve střední Evropě. Podporuje ji hlavně Západočeská univerzita, ale také ambasády.