Antimonopolní úřad zrušil soutěž na auditora nového mýtného systému

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil tendr na auditora nového mýtného systému, podle úřadu totiž mohly podmínky soutěže vytvářet konkurenční výhodu pro jednoho z uchazečů. Vyplývá to z rozhodnutí antimonopolního úřadu, které má ČTK k dispozici. Proti rozhodnutí je možné podat rozklad. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by spuštění nového mýta nemělo být ohroženo. Soutěž na kontrolora mýtného systému trvala do poloviny letošního května. Nezávislý auditor by měl vykonávat expertní kontrolu dat o provozu vozidel v mýtném systému. Podle výsledků měření následně stanoví účinnost mýta. Antimonopolní úřad ovšem nyní soutěž zrušil. V rozhodnutí uvedl, že zadavatel, kterým bylo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), nenastavil podmínky týkající se kvality a zkušeností osob podílejících se na zakázce tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční výhodu. Tím tak podle něj byly stanovené podmínky tendru v rozporu se zákonem.

Podle deníku Zdopravy.cz se do soutěže přihlásily společnosti CGI a Kapsch, přičemž nabídka CGI ve výši 215 milionů korun měla být o 85 milionů korun nižší, než nabídla konkurence. Kapsch, který je současným provozovatelem mýta, ovšem následně podal proti tendru námitku k ÚOHS. Ten podle rakouské firmy její podezření ve čtvrtek potvrdil. ŘSD podle mluvčího Jana Rýdla situaci nyní analyzuje, o dalších krocích rozhodne až poté.