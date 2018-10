ANO podle Babiše uspělo, výsledky v Praze ale nevypadají dobře

Hnutí ANO podle premiéra Andreje Babiše (ANO) uspělo v krajských i okresních městech. Novinářům předseda vlády po sečtení většiny hlasů v komunálních volbách řekl, že ANO mění Českou republiku k lepšímu. Odmítl, že by šlo o levicové hnutí. Dobře podle Babiše naopak nevypadají výsledky voleb v Praze. Babiš to považuje za důsledek toho, jaké bylo působení zástupců ANO v hlavním městě. Neočekává, že by výsledek voleb ovlivnil fungování koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD.

Piráti se podle předsedy strany Ivana Bartoše díky letošním komunálním volbám stávají celorepublikovou stranou. Kdekoliv kandidovali, tam postoupili, řekl Bartoš České televizi. V boji o Senát má podle něj strana stále želízka v ohni, ale možná doplácí na to, že se buduje odspodu a její tváře se teprve stávají známými. Podle prvního místopředsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana výsledky komunálních voleb ukazují, že v Česku neexistuje monopol moci a volby mohou přepsat politickou mapu. Za úspěch pro STAN považuje výsledky voleb do Senátu i do zastupitelstev v obcích a městech. Volební výsledky KDU-ČSL jsou v pásmu, které lidovci očekávali, řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. Pro druhé kolo senátních voleb podle něj bude důležité přesvědčit voliče, aby opět přišli k volbám.

Průběžné výsledky voleb podle předsedy ODS Petra Fialy potvrzují, že proti sobě stojí jako hlavní politické síly ANO a ODS. Občanští demokraté podle něj posilují. Očekává, že v příštích sněmovních volbách se bude rozhodovat právě mezi těmito dvěma uskupeními. Předseda ČSSD Jan Hamáček považuje výsledek sociální demokracie za odraz aktuální politické reality. Strana podle něj vůbec nemohla pomýšlet na to, že by ve volbách do Senátu uspěla podobně jako před šesti lety. České televizi Hamáček řekl, že pětici postupujících do druhého kola voleb do horní komory považuje za úspěch pro ČSSD. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil je spokojený s výsledkem v Praze, 15 pct. je solidní počet v souboji s podobně zakotvenými soupeři. ČT řekl, že brzy začne vyjednávat. Předseda SPD Tomio Okamura je s výsledkem obecních voleb spokojený, protože SPD získala zastupitele. Slabá pozice v Praze je důsledkem odlišnosti hlavního města, řekl. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je výsledek obrazem současné situace ve společnosti a také toho, že strana postavila asi o 300 kandidátek méně než před čtyřmi lety. V celostátních volbách včetně evropských čeká lepší výsledek.