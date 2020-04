ANO má rekordní podporu

Podpora hnutí ANO za uplynulý měsíc vzrostla o tři a půl procentního bodu na rekordních 34,5 procenta. Je to nejvíce za posledních šest let. Druhá ODS by získala 14 procent. Piráty by volilo 13,5 procenta voličů, což je o dva procentní body méně než před měsícem, ukázal průzkum společnosti Kantar pro Českou televizi. Pokud by se volby konaly nyní, do Sněmovny by se dostalo osm politických stran a hnutí.