ANO a ČSSD se dohodly, že obědy budou zdarma mít jen chudší žáci

Školní oběd zdarma by měly dostávat děti z chudších rodin, ne všichni školáci. Dohodli se na tom zástupci vládních stran ANO a ČSSD. Shodu zatím nenašly na částce a termínu navýšení životního minima, které hraje roli u stanovení dávek. K debatě se vrátí po hodnocení vývoje počtu příjemců pomoci. Novinářům to po jednání koaliční rady řekl šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Sociální demokraté prosazují navýšení životního minima už teď od ledna. Podle návrhu ministryně práce by se mělo zvednout po sedmi letech o 11 procent. Proti je ministerstvo financí. Jeho šéfka Alena Schillerová (ANO) souhlasí s růstem částek od ledna příštího roku. ČSSD navrhuje obědy zdarma všem dětem z mateřských a prvního stupně základních škol. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by bezplatné stravování měli mít školáci z mateřských a základních škol s přídavkem na děti, tedy z rodin s příjmem do 2,7násobku životního minima. Vláda o návrzích jednala v pondělí, nepřijala je. "Principiálně se shodujeme v tom, že by stát měl přispět na obědy v mateřských a základních školách dětem, které to potřebují," uvedl Faltýnek. Podle Schillerové je Plagova varianta "nejvíc pravděpodobná" a nyní se hledá kompromis mezi návrhem sociálních demokratů a ANO.