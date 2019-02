ANO a ČSSD odmítly jednat ve Sněmovně o českém řidiči ve Francii

Vládní ANO a ČSSD zablokovaly snahu KDU-ČSL a ODS projednat ve Sněmovně případ českého řidiče Jiřího Sagana, který byl ve Francii odsouzen za to, že v jeho kamionu úřady loni našly skupinu Iráčanů. Lidovci a občanští demokraté navrhovali, aby Sněmovna vyzvala vládu k poskytnutí pomoci řidiči, který tvrdí, že o migrantech převážených v chladicím voze nevěděl. Běženci údajně do návěsu vnikli, když spal. Česká diplomacie podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyčerpala veškeré možnosti v soudním procesu. Místopředseda poslanců ANO Roman Kubíček zdůvodnil veto mimořádného projednání řidičova případu absencí premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury je jediným vysvětlením postoje vládních poslanců k Saganovu případu to, že mu nechtějí pomoct. Václav Klaus (ODS) prohlásil, že Francouzi nutí české řidiče pracovat za minimální mzdu. "ČR se má zastat řidiče v případě, kde je mnoho důvodných pochybností, jak to probíhalo. My leckterého pašeráka drog taháme do České republiky, abychom ho zbavili těžkých podmínek v některých zemích, a v tomto případě bychom měli konat také," poznamenal Klaus.