Anketa Výmoly.cz: Nejhorší silnice v ČR je letos na Opavsku

České silnice jsou šesté nejhorší v Evropě, jejich kvalita je na úrovni Pákistánu. Říká to letošní studie Světového ekonomického fóra. Na špatný stav silnic v Česku upozorňují v projektu Výmoly.cz už devátým rokem také řidiči. Za nejhorší silnici v republice letos v anketě označili část místní komunikace mezi obcemi Šilheřovice a Hať. Celkem řidiči poslali v anketě na 85 tisíc hlasů a za špatné označili přes osm tisíc úseků. Organizátoři také udělili speciální anticenu dálnici D1 - a to za její dlouhodobě špatný stav. S tím ale nesouhlasí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Myslí si, že by měl projekt upozorňovat hlavně na díry na silnicích, které nikdo neopravuje. To podle něho není případ dálnice D1.