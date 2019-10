Anketa: Češi o Dušičkách volí klasiku, roste ale obliba LED svíček

Češi o Dušičkách neexperimentují, pokud koupí dekorace na hrob, potrpí si na klasiku. Vyplývá to z ankety ČTK mezi majiteli zahradnictví a zástupci obchodů. Roste však obliba LED svíček. Podle zástupců obchodů ale parafínové, olejové či malé iluminační svíce v kalíšku dál patří pro nakupující k osvědčené klasice. Co se týče květin, zákazníci preferují živé před umělými, na špičce popularity se drží chryzantémy a vřes. K favoritům se řadí i astry, různé druhy vřesu a dekorativní věnečky. Zájem je o věnce v přírodním stylu, které se zdobí usušenými přebytky - například růžemi. Majitelé zahradnictví se shodují, že zájem o Dušičky klesá. Mladí lidé podle nich na hroby příliš nechodí. A když, tak za dekorace moc neutratí. Hlouběji do kapsy podle nich sáhne spíše starší generace. Většina oslovených zahradnictví nicméně uvedla, že zájem o dušičkový sortiment je stabilní a zatím srovnatelný s předchozími lety.