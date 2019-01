Andrej Babiš potvrdil kandidaturu na předsedu ANO, nevyloučil změny ve vládě

Premiér Andrej Babiš potvrdil, že bude v polovině února opětovně kandidovat na předsedu ANO. Podpořil také dosavadního prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka, označil ho za klíčového člověka. Babiš to uvedl v novoročním rozhovoru pro Českou televizi. Sněm hnutí ANO by mohl věnovat také volbám do Evropského parlamentu. Lídrem ANO by se podle Babišova přání měla stát europoslankyně a manažerka Dita Charanzová. Vystřídala by na tomto postu bývalého eurokomisaře Pavla Teličku, který se s ANO rozešel předloni kvůli podpoře Miloše Zemana ze strany hnutí i rozdílnému pohledu s Babišem na evropské otázky.

Andrej Babiš nevylučuje v letošním roce rekonstrukci své koaliční vlády. Je to v rovině úvah, řekl v rozhovoru pro Českou televizi. Komunisté, na jejichž hlasech menšinový kabinet ANO a ČSSD závisí, podle svého předsedy Vojtěcha Filipa nejsou spokojeni s prací ministrů dopravy Dana Ťoka (za ANO) a zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Komunistům se nelíbí postoj ministra zahraničí k rusko-ukrajinskému konfliktu v Azovském moři.

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček ale výměny ministrů za svou stranu odmítá. Podle koaliční smlouvy musí případnou výměnu ministra schválit předseda strany, která člena vlády nominovala. Babiš se vyhnul odpovědi na otázku, zda je s ministry spokojen. Uvedl, že snaží být objektivní a tlumit rozdílné představy ministryň Jany Maláčové (ČSSD) a Aleny Schillerové (za ANO). Babiše podle jeho slov mrzelo, že někteří členové vlády včetně Petříčka požadovali jeho odchod z vlády kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž je obviněn z dotačního podvodu.