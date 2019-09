Andrej Babiš navštívil Atatürkovo mauzoleum v Ankaře

Dálkový plavec Matěj Kozubek jako první český závodník vyhrál Evropský pohár. V závěrečném dílu v Kodani obsadil na šestikilometrové trati čtvrté místo. Od bronzové medaile dělila třiadvacetiletého plavce Bohemians Praha jen sekunda. "Až do příjezdu do Kodaně jsme neznali teplotu vody, tak se vezly plavky i neopren. Nakonec byla zvolena pro mě lepší varianta a plavalo se v plavkách," uvedl Kozubek v tiskové zprávě. Českému plavci, který v červenci vybojoval čtvrté místo na mistrovství světa v Kwangdžu na pět kilometrů, vyšel v pětidílném Evropském poháru nejlépe červnový závod v Barceloně, kde byl druhý. O víkendu čeká Kozubka závod Světové série na Tchaj-wanu.

Čeští basketbalisté na mistrovství světa v Šanghaji porazili Japonsko 89:76 a pokud Turecko v odpoledním duelu nezaskočí obhájce titulu z USA, zahraje si s ním výběr trenéra Ronena Ginzburga ve čtvrtek na závěr základní skupiny o postup do dalších bojů. Až na první čtvrtinu, která skončila 18:18, měli Češi zápas pod kontrolou. Velkou zásluhu na tom měli s 22 body nejlepší střelci utkání Jaromír Bohačík a Blake Schilb, který navíc proměnil šest ze sedmi tříbodových pokusů. Česká reprezentace, která startuje na šampionátu po 37 letech, zaznamenala první vítězství na MS v samostatné historii. V neděli v Číně nestačila na americké favority.

Ztráta pro český stát kvůli nedokončenému tureckému projektu Adularya, na kterém se podílely české firmy, bude v každém případě velká. V tuto chvíli Česko hraje nejen o výši ztráty, ale také o další zakázky v Turecku a spolupráci s tureckými organizacemi. Novinářům to po jednání s tureckou ministryní obchodu Ruhsar Pekcanovou řekl český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který je společně s premiérem Andrejem Babišem a podnikatelskou delegací na třídenní návštěvě Turecka. Česká exportní banka (ČEB) na projekt půjčila téměř 12 miliard korun. Projekt, který zahrnuje nedokončenou hnědouhelnou elektrárnu Yunus Emre a sousední lignitový důl, byl jedním z důvodů, které přivedly k úpadku společnost Vítkovice Power Engineering, jež byla hlavním dodavatelem stavby. Uhlí údajně neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Dostavba by mohla přijít až na více než tři miliardy korun. Situaci navíc ztížila skutečnost, že po pokusu o puč v Turecku v roce 2016 holding Naksan, do nějž Adularya patří, skončil v rukou státu.