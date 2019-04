Analýza: Systém služeb není připraven na stárnutí, hrozí kolaps

Český systém sociálních služeb není připraven na stárnutí. Pokud výrazně nepřibudou zařízení pro seniory, hrozí v dalších desetiletích kolaps péče. Do poloviny století by se měla kapacita seniorských domovů, domovů pro pacienty s demencí či pečovatelské služby minimálně zdvojnásobit. Novinářům to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. "ČR má ve srovnání s EU podprůměrné kapacity pobytových služeb na počet lidí nad 65 let. Ve srovnání s původními zeměmi EU je tam výrazný propad. Skandinávské země vykazují dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu," uvedl Horecký. Podotkl, že míst v zařízeních v Česku sice mírně přibývá, počet potřebných se ale zvedá rychleji.

Příspěvek na péči pobírá nyní asi 355.000 lidí. Podle propočtů by jich v polovině století mohlo být až 734.000. Lidé nad 65 let tvoří zhruba pětinu obyvatel, za pár desetiletí by to měla být téměř třetina. Přibývat bude hlavně mužů a žen ve velmi vysokém věku. Na tisícovku osmdesátníků a starších lidí připadá v Česku zhruba 83 míst v domovech pro seniory. Pokud by se podle analýzy kapacita nezvedla, v polovině století by to bylo už jen 33 míst na tisícovku lidí nad 80 let.