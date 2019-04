Analýza: Skrytý dluh státu vůči učitelům činí asi 500 miliard

Český stát vyplatil v posledním čtvrtstoletí učitelům o 500 miliard korun méně, než kolik by bylo třeba pro zajištění kvalitního školství. Zatímco v zemích, jako jsou Finsko a Německo, se průměrný plat učitele přibližně rovná průměrné mzdě vysokoškoláka, v Česku je v posledních 25 letech na úrovni zhruba poloviční. Vyplývá to z analýzy České spořitelny, kterou její zástupci představili novinářům. "Dluh, který veřejný sektor vytvořil vůči učitelům tím, že jim platil zbytečně nízké platy, tak se zhruba od roku 1990 nahromadil do obrovské částky přes 500 miliard korun," řekl analytik České spořitelny Michal Skořepa. Pokud by stát tyto peníze v minulosti do platů učitelů investoval, mohly být na úrovni kolem 160 procent průměrné mzdy, dodal. Takový poměr podle něj odpovídá podmínkám ve většině vyspělých zemí OECD, kde funguje kvalitní školský systém. Čeští učitelé by tak nyní pobírali přibližně 51.000 korun. Ve skutečnosti měli učitelé včetně vedoucích pracovníků loni průměr 35.089 korun měsíčně. Průměr běžných učitelů, tedy bez ředitelů, byl podle údajů ministerstva školství 31.445 korun měsíčně. Průměrná hrubá mzda v Česku činila loni 31.885 korun měsíčně.