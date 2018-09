Analýza: Šikana přes sociální sítě je na školách častá, násilí nevymizelo

Šikana mezi spolužáky na českých školách má často podobu posměšků a vydírání prostřednictvím sociálních sítí, s vysokou četností se vyskytují problémy se sexuální orientací či sexuálními narážkami. Vyplývá to z analýzy oznámení, která žáci vložili na web projektu Nenech to být, kde mohou na šikanu upozornit. Do projektu se zapojilo víc než tisíc škol, jeho systémem za poslední rok prošlo víc než 2000 zpráv o rizikovém chování. Za projekt to ČTK sdělila Kateřina Lánská.

Kyberšikana se vyskytuje minimálně v 15 procentech případů. "Časté jsou i facebookové skupiny či stránky zaměřené specificky na zesměšňování oběti," uvedl spoluzakladatel aplikace Jan Sláma. Děti oznámily také sebevražedné tendence, sexuální narážky i sebepoškozování. V minimu případů se podle autorů projektu objevily u středoškoláků informace o znásilnění. "Ačkoliv se vůči dřívějším dobám šikana přesouvá více do on-line prostředí, nechybí ani krádeže či fyzické útoky," napsali autoři aplikace.