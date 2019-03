Analýza: Návrhy k dorovnání penzí žen můžou být proti Ústavě

Opatření v důchodovém systému, která ministerstvo práce navrhuje ke srovnání rozdílů v penzích žen a mužů, by nejspíš byla v rozporu s ústavou a pravidly rovného zacházení. Pravděpodobně by se tak po přijetí musela zas rušit. Resort to uvedl ve své analýze. Ženy mají průměrně zhruba o pětinu nižší důchody než muži. Ministerstvo navrhuje ve státním důchodovém pilíři pět možností řešení a dvě další mimo něj. Mezi návrhy je třeba rozdílná valorizace pro ženy a muže či přidání za každé dítě. Úplné srovnání by podle resortu stálo ročně 32 miliard korun navíc. Podle analýzy opatření neodstraňují příčiny, ale důsledky. Za nižší penzi žen ze dvou třetin mohou jejich nižší výdělky.

Starobní důchod od České správy sociálního zabezpečení na konci loňska pobíralo 2,41 milionu lidí - 948.000 mužů a 1,46 milionu žen. Senioři dostávali v průměru 13.683 korun, seniorky 11.281 korun. Podle některých opozičních politiků by jednání komise mohlo skončit fiaskem a ministryně by si na tématu srovnávání penzí mužů a žen mohla "vylámat zuby".