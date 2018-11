Analýza: Na Starém Městě se přes Airbnb pronajímá každý pátý byt

V nejužším historickém centru Prahy je ke krátkodobým pronájmům prostřednictvím Airbnb a podobných platforem využíván každý pátý byt, což má znatelný vliv na růst cen klasických nájmů. Jen 20 procent nabízených bytů funguje jako skutečně sdílené ubytování, kdy v bytě přebývá kromě hostů i hostitel. To je v rámci Evropy podprůměrný podíl. Třetina pronajímatelů navíc nabízí dva a více bytů. Vyplývá to z kterou zpracoval městský Institut plánování a rozvoje (IPR).

V Praze je podle analýzy celkem 650.000 bytů a počet bytů nabízených přes Airbnb byl v květnu letošního roku 11.500, tedy 1,4 procenta bytového fondu. V Josefově, na Malé Straně a na Novém Městě podíl převyšuje 10 procent, na Starém Městě dokonce 20 procent. Analýza s odkazem na nabídku realitních serverů uvádí, že je v Praze k dispozici více bytů ke krátkodobým než ke klasickým pronájmům. To podle autorů ukazuje, že Airbnb a další platformy snižují nabídku klasického rezidenčního bydlení, což se promítá i do růstu nájemného. Platí to zejména v historickém centru, směrem od jádra vliv slábne.