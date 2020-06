Analytici: Vývoj ekonomiky ve 2. čtvrtletí bude ještě horší

Data o vývoji ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí jsou podle ekonomů oslovených ČTK jen předzvěstí ještě horšího vývoje ekonomiky ve druhém čtvrtletí, kdy se plně projevila opatření proti šíření koronaviru. Ve druhém čtvrtletí tak může být podle analytiků propad ekonomiky až dvouciferný. Za celý rok pak čekají pokles HDP mezi šesti až deseti procenty, přičemž většina odhadů počítá se zhruba sedmiprocentním poklesem.

Česká ekonomika klesla podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí meziročně o 2 procenta a mezičtvrtletně o 3,3 procenta. Jde o největší pokles české ekonomiky od začátku roku 2010. "Na sestupné fázi bylo české hospodářství před nástupem koronakrize, avšak necelé tři týdny restrikcí a dobrovolných odstávek stáhly ekonomiku do hluboké recese. A to ještě budou výsledky prvního čtvrtletí vypadat skvěle proti tomu, co nás čeká za čísla ve druhém čtvrtletí," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Nadále tak počítá letos s desetiprocentním propadem ekonomiky. Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že propad ekonomiky v samotném březnu byl přes deset procent a v posledních týdnech března až čtvrtinový.