Analytici: Schodek rozpočtu letos může překonat 100 mld. Kč

Schodek státního rozpočtu v letošním roce může podle odhadů ekonomů překonat 100 miliard korun. Naplánovaný deficit 40 miliard je již v současné situaci neudržitelný a není ani podle některých analytiků třeba jej udržet. Spíše je po pondělím snížení úrokových sazeb Českou národní bankou třeba, aby na pomoc ekonomice a firmám přispěchal i stát se svoji rozpočtovou politikou, upozornili ekonomové. Situace kolem koronaviru bude stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) Českou republiku až desítky miliard korun. Bude proto potřeba změna rozpočtu, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Rozpočet na letošní rok počítá zatím se schodkem 40 miliard korun. Premiér řekl, že by se mohly omezit například investice do armády, třeba nákup pásových bojových vozidel pěchoty.

"Ekonomiku včetně české zasáhl krutý šok. To si vyžaduje rychlou a účinnou šokovou terapii. Výše deficitu státního rozpočtu jde stranou. Nyní se jen ukazuje, jak krátkozraké bylo nevytvářet rozpočtové rezervy v době růstu ekonomiky. Deficit státního rozpočtu se pravděpodobně více než zdvojnásobí a může snadno překonat hranici 100 miliard korun," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Jak dodal hlavní ekonom ING Jakub Seidler, tento výsledek sám o sobě není v dané situaci katastrofální. Česká ekonomika má totiž nízké zadlužení. "A i s letošním deficitem v řádu několik procent HDP zůstane zadlužení v porovnání s ostatními zeměmi EU nízké. ČR tak nebude mít problém si na finančním trhu půjčit potřebné prostředky," dodal.

"Pracujeme s předpokladem, že ekonomika ve druhém čtvrtletí dostane výrazný zásah, a to až kolem čtyřprocentního mezičtvrtletního propadu. To by znamenalo v ročním horizontu čistě na základě daňových příjmů u rozpočtu výpadek větší než je 100 miliard korun," upozornil hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Největší výpadky na základě zkušeností z krize roku 2008 lze čekat podle něj u daní z příjmů firem a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Adekvátní reakce na dopady šíření koronaviru by podle Bureše měla přijít především od vlády v podobě odkladu nebo dopouštění daní, odkladu splátek úvěrů, adresné pomoci zaměstnavatelům, aby byla udržena zaměstnanost. Vážnost situace dokazuje podle Horské obrovský zájem o bezúročnou půjčku Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) COVID.