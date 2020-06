Analytici: Schodek rozpočtu bude letos vyšší než 300 miliard Kč

Na základě květnových dat o státním rozpočtu očekávají ekonomové, že schodek rozpočtu bude za celý letošní rok vyšší než naplánovaných 300 miliard korun. V květnovém výsledku hospodaření státu se už podle nich plně promítly dopady opatření proti šíření koronaviru. Zároveň lze v dalších měsících v souvislosti s nárůstem počtu nezaměstnaných očekávat ještě větší tlak na státní rozpočet. Vyplývá to z vyjádření ekonomů k dnešním výsledkům státního rozpočtu. Květnový výsledek ale vzhledem k mimořádným opatřením vlády není podle nich překvapivý. Ten ke konci května skončil ve schodku 157,4 miliardy korun z dubnových 93,8 miliardy korun. Letošní květnový výsledek je nejhorší od vzniku ČR.

"Prozatím předpokládáme, že státní rozpočet skončí letos v mírně vyšším deficitu než činí plán, a to kolem 350 miliard korun. Nicméně patrně nevyhnutelný je i vysoký deficit v příštím roce," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ale není podle něj květnový výsledek státního rozpočtu příliš velkým překvapením. "Květnový výsledek státního rozpočtu naplno ukázal potenciál výpadků v daňových příjmech. Státní rozpočet by letos podle nás měl skončit v rekordním deficitu 340 miliard korun," uvedl ekonom Komerční banky František Táborský. Analytik společnosti Natland Petr Bartoň upozornil, že za současné situace měl být schodek rozpočtu ke konci května mnohem vyšší. "To, že byl tak malý, jen podtrhuje, jak málo stát skutečně kompenzoval výpadky příjmů, které karanténa přinesla. Drtivá většina prohlášení o státních výdajích zůstala pouze na úrovni slibů, a plnění státního rozpočtu do května to jen potvrzuje," uvedl.