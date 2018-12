Analytici: Růst stavebnictví bude proti letošku zhruba poloviční

Stavebnictví bude i příští rok pokračovat v růstu, jeho tempo však bude proti letošku zhruba poloviční. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Letos do konce října stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, růst za celý rok by tak mohl být nejvyšší od roku 2001 (10,4 procenta). Podle analytiků bude příští rok stavebnictví brzdit především nedostatek pracovníků. Větší růst očekávají v inženýrském stavitelství, tedy hlavně ve výstavbě dopravní infrastruktury.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka vzroste stavebnictví o šest až osm procent. Výkon klesne hlavně kvůli restrikcím na hypotečním trhu. Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda očekává růst sektoru o tři až čtyři procenta, stavebnictví podobně jako průmysl podle něj narazí na kapacitní limity. "Produktivita ve stavebnictví roste jen pomalu. I když počet pracovníků v oboru, kteří se pohybují v šedé zóně, narostl proti roku 2008 takřka na dvojnásobek, stále to nestačí uspokojivě vycházet vstříc současné a očekávané poptávce," dodal Kovanda. Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška stavebnictví ve stálých cenách vzroste o šest procent. Očekává, že větším dílem než letos se na růstu bude podílet inženýrské stavitelství.