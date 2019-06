Analytici: Průmysl v dubnu rostl nejvíce od loňského listopadu.

Český průmysl do druhého čtvrtletí vstoupil výrazně lépe, než naznačovaly dříve zveřejněné indikátory. V dubnu předvedl svůj nejlepší výkon od loňského listopadu. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Přesto podle nich další vývoj zůstává nejistý především kvůli obchodním válkám. Pro zbytek roku očekávají pokles růstu na 1,5 procenta. Průmyslová výroba v Česku v dubnu výrazně zrychlila meziroční růst na 3,3 procenta z březnových 0,2 procenta. Tento příznivý výsledek byl však částečně ovlivněn nízkou srovnávací základnou z loňského roku, uvedl analytik Raiffeisenbank Lukáš Růžička. I přes dubnový pozitivní výsledek bude podle něj průmyslová výroba i v dalších měsících ovlivněna nepříznivou ekonomickou situací u hlavních obchodních partnerů. Průmysl má vrchol hospodářského cyklu za sebou a v nejbližších měsících produkce poroste jen mírně. Hlavní příčina zrychlení průmyslu byla výroba automobilů, která meziročně přidala pět procent, zatímco doposud v letošním roce vesměs stagnovala či klesala.

České stavebnictví letos vzroste o čtyři až šest procent. Potáhne ho hlavně výstavba dopravní infrastruktury financovaná z evropských dotací. Brzdou bude naopak nedostatek pracovní síly. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Podle údajů ČSÚ stavebnictví v dubnu vzrostlo o 8,9 procenta. Za první čtyři měsíce stouplo v souhrnu o 4,5 procenta. Podle analytičky Komerční banky Jany Steckerové se s teplým počasím opět rozjelo budování silniční a železniční infrastruktury. "Česká republika to potřebuje. V kvalitě silniční sítě podle Světové banky totiž zaujímá až 25. místo ze zemí EU. Přestože peněz z evropských fondů teče do budování infrastruktury relativně hodně, délka vybudovaných dálnic a silnic první třídy vzrostla za posledních deset let pouze o necelých deset procent," sdělila Steckerová.