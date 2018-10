Analytici: Obavy z brexitu a nízké prodeje aut dopadají na export

Přebytek zahraničního obchodu ČR v srpnu meziročně klesl o 2,6 miliardy na 2,3 miliardy korun. Bilanci negativně ovlivnil obchod s ostatními dopravními prostředky a prohloubení schodku v obchodu s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných výsledků, které zveřejnil Český statistický úřad. Podle analytiků si nejistota okolo brexitu už začala vybírat svou daň na tuzemském vývozu. Export do Británie v srpnu klesl téměř o desetinu. Zahraniční obchod negativně ovlivňuje i klesající poptávka po autech v západní Evropě. Rostoucí export počítačů, elektroniky a optických přístrojů zachránil v srpnu obchodní bilanci od propadu do červených čísel. Zahraniční obchod letos podle ekonomů nebude tahounem české ekonomiky jako v uplynulých letech.