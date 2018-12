Analytici: Náklady státu spojené s alkoholem jsou 59 miliard ročně

Stát dá ročně 59 miliard korun za náklady spojené s užíváním alkoholu. Vyplývá to ze statistiky Institutu pro zdravotní ekonomiku iHeta. Podle něj vůbec nejvíc stát stojí ztráta produktivity spojená s užíváním alkoholu, a to 26 miliard ročně. Může jít například o takzvaný absentismus, kdy opilý člověk nepřijde do práce, nebo naopak přijde, ale méně pracuje. Podle analitiků z Ihety by stát mohl snížit náklady třeba zákazem nebo omezením reklamy na alkohol. Na to se chce zaměřit i národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Chystanou strategii představí příští rok v lednu.