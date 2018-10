Analytici: Michl bude v radě ČNB spíše zastáncem zvyšování sazeb

Ekonom Aleš Michl by se v bankovní radě České národní banky mohl zařadit k tzv. jestřábům, tedy členům bankovní rady, kteří jsou zastánci zvyšování úrokových sazeb, pokud to ekonomický vývoj dovoluje. V minulosti se často vyjadřoval ve prospěch silnější koruny a kritizoval devizové intervence centrální banky. Vyplývá to z vyjádření analytiků pro ČTK. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek oznámil, že Michla jmenuje novým členem bankovní rady ČNB. Spolu s dalším novým členem ho do funkce jmenuje 21. listopadu. Michl je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Analytik České spořitelny Michal Skořepa upozornil, že Michl je znám svým poměrně otevřeným vystupováním a občasným razantním slovníkem. Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy bude rozhodnutí jmenovat Michla do bankovní rady zejména částí odborné ekonomické obce vnímáno jako kontroverzní.